Прокуратура оценит строительство стадионов под Орлом

Материалы «спортивной» проверки направлены в прокуратуру Орловской области.

Контрольно-счетная палата Орловской области направила в прокуратуру региона материалы проверки целевого и эффективного расходования средств, выделенных на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Мероприятие было плановым, аудиторы провели его в конце 2019 года. Общий объем проверенных средств составил 9,5 миллиона рублей. Отмечено, что мероприятия программы были выполнены на 100 процентов, и все спортивные сооружения функционируют.

В частности, проверка коснулась мини-футбольного поля с искусственным покрытием в Орловском районе, а также строительства двух спортивных площадок в Троснянском и Колпнянском районах. В ходе проверки аудиторы выявили ряд нарушений и недостатков, на которые указали в материалах, направленных в прокуратуру.

В частности, в 195,5 тысячи рублей был оценен объем работ, не выполненных подрядчиком, но оплаченных заказчиком.

«При этом в период проведения контрольного мероприятия подрядчиками на строительных площадках, по согласованию с заказчиками, были проведены работы по устранению дефектов и недостатков, — пояснили в КСП. — Субсидии, использованные не по целевому назначению вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств, были возвращены в доход областного бюджета».

ИА «Орелград»