В Орле из пожара спасли мужчину

22.1.2020 | 10:31 Новости, Происшествия

Спасатели нашли его в горевшей квартире

В Орле из пожара спасли 52-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил 21 января в 21.04. Огонь охватил квартиру в двухэтажке на улице Латышских стрелков. В квартире мог находиться человек, так что внутрь отправилось звено газодымозащитников.

Они нашли мужчину, вынесли его на улицу и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу. Причина пожара пока неизвестна.

«В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже сгорели предметы мебели, прогорел пол, обгорели обои на стене, квартира закопчена по всей площади», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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