В Орле пациент ограбил кабинет главврача

Преступление было совершено в областном диспансере.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о краже чужого имущества, вынесенный Заводским районным судом в отношении жителя города Орла. Мужчина совершил преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В июле 2019 года, утром, он пришел в Орловский психоневрологический диспансер.

Уже находясь в учреждении, мужчина решился на кражу. Он тайком проник в приемную главного врача. Этот кабинет является рабочим местом юрисконсульта. Злоумышленник осмотрел помещение и похитил женскую сумочку, лежавшую на стуле. В ней находились беспроводные наушники с микрофоном и магнитным кейсом стоимостью 4 999 рублей и мобильный телефон Galaxy А6 стоимостью 11 521 рубль. Кроме того, добычей преступника стали наличные денежные средства в сумме 430 рублей.

Все это принадлежало юрисконсульту. Также преступник прихватил с собой находившиеся в сумочке ключи, паспорт и даже разрешение на хранение и ношение охотничьего и пневматического оружия. Общая стоимость похищенного была оценена в 16 950 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Поведение подсудимого не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности.

В результате суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

ИА Орелград