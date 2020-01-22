В Орле подешевел коньяк и настойка пустырника, но подорожали спички и крупы

Орелстат рассказал о динамике цен на потребительском рынке региона.

Орелстат обнародовал отчет о динамике цен и тарифов на потребительском рынке Орловской области в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, в целом они выросли на 3,4 процента. При этом продукты питания подорожали на 2,8 процента. В частности, сразу на 18 процентов дороже стали крупы и бобовые, причем гречка подросла в цене в 1,6 раза. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, масло сливочное, мороженое, а также фруктовые соки стали дороже на 13,5-15,2 процента.

В то же время в 1,3 раза снизились цены на сахар-песок, на 6,1-8,3 процента подешевели печень говяжья, пшено, яйца куриные и свинина. От 1,8 до 5,4 процента снизилась цена на масло подсолнечное, кулинарные изделия из птицы, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, куры охлажденные и мороженые, пиво зарубежных торговых марок, хлопья из злаков, перец черный и коньяк отечественный.

«Цены на непродовольственные товары повысились на 3,3 процента, — сообщает Орелстат. — Подорожали спички, ежедневные газеты в розницу, новые легковые автомобили иностранной марки, сухие корма для домашних животных, ювелирные и табачные изделия — на 7,3-20 процентов».

На 4,5-12,7 процента снизились цены на электрочайники, электрические дрели, велосипеды, телефоны и смартфоны, флешки, телевизоры, холодильники, газовое моторное топливо, а также жидкие чистящие и моющие средства.

«В группе медикаментов и медицинских товаров цены увеличились на амоксициллин, сульфацетамид, алмагель, линекс, троксерутин, йод, бинт и лоратадин — на 9,8-21,1 процента, — перечислили в Орелстате. — Одновременно с этим дешевле стали настойка пустырника, метамизол натрия (анальгин отечественный), комбинированные анальгетики, эссенциале форте Н, таурин — на 2,8- 4,3 процента».

ИА «Орелград»