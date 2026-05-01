Жители приграничных регионов скупают жилье на Орловщине

Тенденцию подметили в Управлении Росреестра по региону.

В первом квартале 2026 года чаще всего жилье в Орловской области приобретали жители приграничных областей, а именно Курской, Брянской и Белгородской областей. Они оформили 560 таких прав за первые три месяца текущего года. В свою очередь, орловцы оформили порядка 1750 прав на недвижимость в Москве и Московской области. Такие данные привели в Управлении Росреестра по региону.

В ведомстве также подметили, что за отчетный период времени на Орловщине на 8 процентов выросло количество оформленных прав на жилые дома и объекты бытового назначения – садовые домики, гаражи и хозяйственные постройки. Всего было оформлено более 6,6 тысячи таких прав. Еще более заметный рост, сразу на 32 процента, показали переходы прав на основании договоров купли-продажи и договоров мены. Всего в регионе было оформлено 2,7 тысячи сделок.

Кроме того, за отчетный период времени было зарегистрировано 2,4 тысячи ипотечных сделок, или на 4 процента больше, чем было в первом квартале 2025 года. При этом почти все 100 процентов из них составляют электронные ипотеки, которые оформляются в течение суток. Стопроцентный показатель электронной регистрации зафиксирован и по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ). В данном случае на учет было поставлено 253 заявки.

Управление Росреестра по Орловской области также сообщило, что за январь-март 2026 года в регионе в целом было произведено свыше 27 тысяч различных учетно-регистрационных действий. Продолжает набирать обороты цифровизация данной сферы. Количество электронных обращений выросло на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 20 тысяч, что составляет 74 процента от общего числа заявок. Причем Управление Росреестра перевело часть услуг для физических лиц с собственного сайта на портал «Госуслуги».

«Речь идет о таких сервисах, как: постановка на государственный кадастровый учет, учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости, регистрация прекращения права, регистрация ограничения права, обременения объекта недвижимости (в том числе при сдаче жилья в аренду), погашение регистрационной записи об ипотеке. Эти изменения связаны с оптимизацией государственных цифровых сервисов и переводом всех ключевых услуг Росреестра для граждан на Единый портал государственных и муниципальных услуг», – пояснила и.о.руководителя Управления Росреестра по Орловской области Элина Козлова.

