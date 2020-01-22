В Орловской области запретили изготовление чучел

22.1.2020 | 9:20 Новости, Общество

Запрет мотивирован введением карантина по АЧС.
Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал указ об установлении ограничительных мероприятий на территории Корсаковского района. Несколько дней назад там был зарегистрирован очередной уже очаг африканской чумы свиней. Заболевание было диагностировано у дикого кабана, павшего на территории охотничьего хозяйства общественной организации «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов» Спешневского сельского поселения.
По ходатайству областной ветеринарной службы в первую угрожаемую зону по АЧС включены деревни Голянка, Образцово, Решетово, Спешнево, Александров, Шамов, Глинище, Гринев и Верхний Рог. Там и установлены ограничительные мероприятия. В частности, на период действия карантина запрещены мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и на иные цели.
Также запрещено посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней.
Ограничения коснулись въезда-выезда транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага АЧС, посещения посторонними людьми зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовки кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.

ИА Орелград

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