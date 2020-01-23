Эксперты оценили качество орловской медицины

Почти половина медицинских услуг была оказана некачественно.

Проблему качества медицинских услуг, оказываемых в Орловской области, обсудили депутаты Орловского облсовета. Вопрос был заслушан на заседании профильного комитета, которое прошло под председательством его главы Анатолия Крючкова. Парламентарий отметил, что «вопросы качества предоставляемых услуг стоят особенно остро и имеют первостепенное значение».

Как сообщили в пресс-службе облсовета, с докладом по теме выступила начальник областного отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Людмила Пахомова. Она назвала системные нарушения в данной сфере: несоблюдение этапов, сроков и условий оказания медицинской помощи, нарушение обоснованности и полноты выполнения тех или иных медуслуг.

«Среди ключевых целей была названа необходимость значительно сократить время постановки пациенту диагноза, что, как следствие, повысит качество оказания медпомощи в целом, особенно это актуально в случае с онкозаболеваниями», — добавили в парламентской пресс-службе.

О результатах своего контроля депутатам рассказала и замглавы регионального ТФОМС Наталья Каверина. По ее словам, за 11 месяцев 2019 года при проведении экспертизы качества медпомощи было рассмотрено 48 165 страховых случаев. Нарушения были выявлены в 19 756 случаях, то есть почти в половине.

«В 66 процентах (13 400 случаев) были нарушены сроки выполнения необходимых мероприятий, допущена необоснованная или непрофильная госпитализация, в ряде случаев предоставление медуслуг было прекращено преждевременно, — отметили в облсовете. — Также среди нарушений — дефекты в оформлении медицинской документации. Речь идет об отсутствии результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, что не позволяет в полной мере оценить динамику состояния пациента».

Согласно приведенной статистике, за те же 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 135 обращений застрахованных граждан. В результате проверок 42,2 процента обращений были признаны обоснованными. В основном, они касались качества оказания медпомощи.

ИА «Орелград»