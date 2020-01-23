Орловские депутаты предложат Володину воспитывать патриотов

Облсовет подготовил обращение в Государственную Думу РФ.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета рассмотрели и согласовали текст обращения, которое планируется в ближайшее время направить в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Орловские нардепы собираются предложить ему принять Федеральный закон «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». Проект текста имеется в распоряжении «Орелграда».

В нем говорится, что патриотизм является элементом как общественного, так и индивидуального сознания. Более того, на уровне «общественного сознания под патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея единства и неповторимости народа, которая формируется на основе его традиций, истории и культуры». А на уровне «индивидуального сознания патриотизм понимается как любовь к Родине, гордость за свое Отечество».

Следуя такой логике, Орловский облсовет призывает Госдуму рассматривать патриотизм как «элемент общественного и гражданского сознания, интегрирующий не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты».

При этом, по мнению орловских парламентариев, правовая база в России недостаточно эффективна. Отдельного закона о патриотизме нет. Вопросы патриотического воспитания регулируются целым рядом различных законов, в частности законом об образовании, законом о воинской обязанности и военной службе, законом о физической культуре и спорте и даже законом о некоммерческих организациях.

«Осуществление патриотического и военно-патриотического воспитания также предусмотрено действующими федеральными государственными образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования, — говорится в проекте обращения. — Кроме того, в настоящее время реализуется государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», содержащая в том числе определение патриотического воспитания».

Однако всего этого орловским депутатам показалось мало. Они считают, что необходимо принять базовый федеральный закон, «осуществляющий комплексное правовое регулирование общественных отношений в сфере патриотического воспитания». Об этом и будут просить Володина.

Ему также предложат установить единый для всей страны подход к патриотическому воспитанию и определить полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере патриотического воспитания.

ИА «Орелград»