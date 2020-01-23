Под Орлом две иномарки не поделили трассу

23.1.2020 | 9:26 Новости, Происшествия

Пострадал водитель «Ниссана»

В Орловской области водитель «Ниссана» пострадал в столкновении с автомобилем «Киа Сид», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 22 января в 17:40. Установлено, что автомобиль «Киа» ехал со стороны Змиевки в направлении села Богодухово, а «Ниссан Примера» — по главной дороге — трассе Орел-Тамбов. Водитель «Киа» не уступил дорогу, и произошло столкновение. В результате одна из иномарок оказалась в кювете, свидетельствует фото с места происшествия.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград», фото МЧС

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