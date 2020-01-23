В Орловской области 94 человека погибли в ДТП

Областная ГИБДД озвучила статистику за прошлый год.

Врио начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД РФ по Орловской области Сергей Зубков выступил с отчетным докладом на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Он озвучил основные показатели.

Так, по его словам, в 2019 году в регионе было зарегистрировано 6105 ДТП, что на 13 процентов меньше, чем в 2018 году. В результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах области погибли 94 человека, а ранения различной степени тяжести получили 976 человек. Эти показатели соответственно на 16 и 5,4 процента ниже, чем годом ранее.

На заседании была затронута и финансовая тема. О том, сколько денег в Орловской области потратят на дороги, рассказал Денис Блохин – фигурант уголовного дела о причинении бюджету региона крупного материального ущерба, который недавно был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона.

«В 2020 году на реализацию национального проекта запланировано 1,172 миллиарда рублей, — рассказал Денис Блохин. — Объемы средств 2020 года доведены до заказчиков в августе 2019 года, а 25 октября 2019 года приняты соответствующие нормативные правовые акты Орловской области. В настоящее время КУ ОО «Орелгосзаказчик» определены подрядчики по 8 из 10 объектов, администрацией города Орла проведены торги по 7 из 11 объектов, администрацией Орловского района торги проведены полностью и определены подрядчики».

По его словам. в текущем году также планируется «приступить к внедрению специальной системы управления транспортными потоками в Орле, что должно привести к снижению в городе количества ДТП».

ИА «Орелград»