В Орловской области нашли виновного в гибели пчел

Суд признал законным штраф для агропредприятия.

Урицкий районный суд оставил без изменения постановление управления Роспотребнадзора по Орловской области, вынесенное в октябре прошлого года, о привлечении ООО «АПК Юность» к административной ответственности. Предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Дело в том, что в прошлом году по Орловской области, как и по ряду других регионов страны, прокатилась волна мора пчел. Проведенные административные расследования показали, что в большинстве случаев виновниками гибели насекомых стали агропредприятия, без предупреждения обработавшие свои поля химикатами.

По мнению областного Роспотребнадзора и районного суда, подобное произошло и в Урицком районе. «Юность» не согласилась с их выводами и оспорила постановление, потребовав признать его незаконным и недействительным.

Как сообщила пресс-служба Урицкого райсуда, в обоснование своей жалобы предприятие указало, что о предстоящей обработке посевов гербицидом граждане, проживающие в близкорасположенных населенных пунктах, заранее были оповещены через районные газеты. Также были выставлены информационные щиты с надписью «Обработано пестицидами» и указанием информации о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Кроме того, представитель компании заявил, что обработка посевов гербицидом проводилась в вечернее время с 19 до 22 часов, что «исключало вылета пчел в период обработки».

Однако Урицкий районный суд, изучив все представленные сторонами материалы, оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив законность и справедливость действий управления Роспотребнадзора. Таким образом, постановление о назначении наказания оставлено в силе. Впрочем, решение еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»