Где принимают кабель в Санкт-Петербурге?

24.1.2020 | 18:30 Новости

Прием кабеля в Санкт-Петербурге – это классическая услуга пунктов приема вторсырья. Мы не стали исключением. Кабель используется в больших количествах повсеместно, срок его эксплуатации сравнительно невелик, а потому б/у кабель очень часто оказывается на складах со вторсырьем. Вы хотите сдать лом кабеля в СПб? Мы принимаем все виды кабеля и готовы предложить лучшие цены в сочетании с отличным сервисом.

Лом кабеля: цена за 1кг, тонну

Мы принимаем остатки, неликвид и б/у кабели любого класса и категории. Наш интерес к скупке кабеля напрямую зависит от спроса на данный тип лома на международном рынке. Цена кабеля б/у формируется исходя из назначения и вида сырья, металла, который находится внутри, количества примесей и объема сделки. Подробнее — по ссылке.

Мы гарантируем высокую стоимость кабеля, экспертную оценку лома, точный вес и полный пакет документов. Наша компания имеет государственную лицензию на сбор б/у лома кабеля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В приемных пунктах компании «ИнвестМет» Вы всегда можете сдать металлолом с вывозом или без по лучшим ценам в Санкт-Петербурге. Воспользуйтесь услугой калькулятора на официальном сайте компании и убедитесь сами, в привлекательности нашего прайс-листа.

Вы можете узнать заранее, сколько стоит 1 кг кабеля в скупке, и провести некоторые подготовительные работы для повышения его стоимости. Главной задачей станет избавление от изоляции и оплетки, которые относят к механическому засору.

Очищенный старый провод стоит дороже, выгоднее сдавать б/у кабельные изделия в чистом виде. Однако для проведения такой процедуры необходимо использовать специальные инструменты и знать технологию очищения, чтобы ускорить процесс избавления от бумажной или резиновой оплетки.

Если вам нужно сдать кабель в Москве в большом объеме, то заниматься такой работой вручную непродуктивно. На очистку уходит много времени, а разница в сумме не будет сильно большой. Гораздо выгоднее обратиться в прием лома кабеля, который ведет скупку старого б/у вторсырья с изоляцией по высоким расценкам с вывозом по городу.

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