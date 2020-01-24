Где принимают кабель в Санкт-Петербурге?

Прием кабеля в Санкт-Петербурге – это классическая услуга пунктов приема вторсырья. Мы не стали исключением. Кабель используется в больших количествах повсеместно, срок его эксплуатации сравнительно невелик, а потому б/у кабель очень часто оказывается на складах со вторсырьем. Вы хотите сдать лом кабеля в СПб? Мы принимаем все виды кабеля и готовы предложить лучшие цены в сочетании с отличным сервисом.
Лом кабеля: цена за 1кг, тонну
Мы принимаем остатки, неликвид и б/у кабели любого класса и категории. Наш интерес к скупке кабеля напрямую зависит от спроса на данный тип лома на международном рынке. Цена кабеля б/у формируется исходя из назначения и вида сырья, металла, который находится внутри, количества примесей и объема сделки. Подробнее — по ссылке.
Мы гарантируем высокую стоимость кабеля, экспертную оценку лома, точный вес и полный пакет документов. Наша компания имеет государственную лицензию на сбор б/у лома кабеля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Вы можете узнать заранее, сколько стоит 1 кг кабеля в скупке, и провести некоторые подготовительные работы для повышения его стоимости. Главной задачей станет избавление от изоляции и оплетки, которые относят к механическому засору.
Очищенный старый провод стоит дороже, выгоднее сдавать б/у кабельные изделия в чистом виде. Однако для проведения такой процедуры необходимо использовать специальные инструменты и знать технологию очищения, чтобы ускорить процесс избавления от бумажной или резиновой оплетки.
Если вам нужно сдать кабель в Москве в большом объеме, то заниматься такой работой вручную непродуктивно. На очистку уходит много времени, а разница в сумме не будет сильно большой. Гораздо выгоднее обратиться в прием лома кабеля, который ведет скупку старого б/у вторсырья с изоляцией по высоким расценкам с вывозом по городу.
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