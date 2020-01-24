Где принимают кабель в Санкт-Петербурге?

Прием кабеля в Санкт-Петербурге – это классическая услуга пунктов приема вторсырья. Мы не стали исключением. Кабель используется в больших количествах повсеместно, срок его эксплуатации сравнительно невелик, а потому б/у кабель очень часто оказывается на складах со вторсырьем. Вы хотите сдать лом кабеля в СПб? Мы принимаем все виды кабеля и готовы предложить лучшие цены в сочетании с отличным сервисом.

Лом кабеля: цена за 1кг, тонну

Мы принимаем остатки, неликвид и б/у кабели любого класса и категории. Наш интерес к скупке кабеля напрямую зависит от спроса на данный тип лома на международном рынке. Цена кабеля б/у формируется исходя из назначения и вида сырья, металла, который находится внутри, количества примесей и объема сделки. Подробнее — по ссылке.

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