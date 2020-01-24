На Раздольной ВАЗ пробил ограждение

24.1.2020 | 7:35 Новости, Происшествия

Инцидент случился вечером 23 января

В Орле автомобиль ВАЗ вылетел с проезжей части и разбил минимум одну секцию дорожного ограждения. Фотографии появились в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Инцидент произошел вечером 23 января на улице Раздольной. Бордовая легковушка, потеряв управление, съехала с дороги. Сломав блок дорожного ограждения, автомобиль уткнулся в оставшийся забор. Судя по всему, до тротуара ВАЗ не доехал.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования