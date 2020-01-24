На Раздольной ВАЗ пробил ограждение

Инцидент случился вечером 23 января

В Орле автомобиль ВАЗ вылетел с проезжей части и разбил минимум одну секцию дорожного ограждения. Фотографии появились в Telegram-канале «Орел Автомобильный».

Инцидент произошел вечером 23 января на улице Раздольной. Бордовая легковушка, потеряв управление, съехала с дороги. Сломав блок дорожного ограждения, автомобиль уткнулся в оставшийся забор. Судя по всему, до тротуара ВАЗ не доехал.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»