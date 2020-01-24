Орловцем рекомендовали не ездить в очаги коронавируса

Орловцев предостерегли от нового китайского заболевания

Управление Роспотребнадзора Орловской области рекомендовало жителям региона заранее планировать свои поездки при посещении Китайской Народной Республики и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Предупреждение связано со вспышкой нового заболевания, которая встревожила весь мир.

По данным на 24 января 2019 года, число заразившихся новым коронавирусом (2019-nCoV) приближается к тысяче человек. Количество умерших от него на отчетную дату составляло 26 человек.

Почти все случаи заболевания были зарегистрированы в Китае, преимущественно в городе Ухань, Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. Два случая зарегистрировано в Таиланде, по одному — в Японии и Южной Корее. Вирус способен передаваться от человеку к человеку. На это указывает 15 фактов о заражении медработников.

Управление Роспотребнадзора призывает орловцев, выезжающих в КНР, соблюдать меры предосторожности. Так, при планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию. Эксперты не советуют посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, но советуют употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Не стоит не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. В целях безопасности рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания, например, маски, тщательно мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

«При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, нельзя допускать самолечения, — призывают эксперты. — При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации следует информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китайской Народной Республике».

ИА «Орелград»