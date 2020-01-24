Под Орлом майор полиции жестоко избил женщину-следователя

Полицейский решил провести с женщиной «воспитательную работу».

Залегощенский районный суд вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское». Майора полиции признали виновным в превышении должностных полномочий. Его жертвой стала женщина, работавшая в полиции следователем.

Как сообщили в районном суде, майор пригласил ее в свой кабинет «с целью проведения воспитательной беседы». Началась же беседа с того, что полицейский начальник потребовал от подчиненной написать рапорт об увольнении. Она отказалась.

«Полагая, что проведенная воспитательная работа не принесла результатов, осужденный взял следователя за волосы и, причиняя ей физическую боль, вывел потерпевшую из кабинета, после чего оттолкнул ее от себя, — сообщили в райсуде. — Не останавливаясь на достигнутом, осужденный вновь зашел в кабинет следователя и произвел ей загиб руки за спину, одновременно взяв ее за волосы, чем вновь причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения».

В судебном заседании майор вину не признал. Однако суд вынес обвинительный приговор. Полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на 2 года.

Кроме того, он был лишен специального звания «майор полиции». Осужденный обжаловал приговор в вышестоящей инстанции и добился смягчения наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда постановила считать назначенное осужденному наказание условным. Испытательный срок тоже составит 3 года.

ИА «Орелград»