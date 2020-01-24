В Орле внедорожник сбил пешехода и врезался в «семерку»

24.1.2020 | 9:57 Новости, Происшествия

Пешеход получил небольшие травмы

В Орле автомобиль Nissan X-Trail сбил пешехода, а затем врезался в припаркованный ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел 23 января в 12:50. За рулем X-Trail был 18-летний парень. Он ехал по улице Панчука со стороны ул. 2-й Пушкарной. При повороте на 1-ю Пушкарную улицу молодой человек сбил пешехода, который находился на проезжей части, и протаранил стоящий ВАЗ-2107.

В результате ДТП пострадал пешеход — мужчина 1957 года рождения. Медики отпустили его после осмотра.

ИА «Орелград»

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