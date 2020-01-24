В Орловской области помянут жертв красного террора

24.1.2020 | 11:29 Культура, Новости

Панихида будет отслужена по жертвам расказачивания.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в регионе молитвенно помянут жертв расказачивания и красного террора. Мероприятия растянутся на несколько дней. Старт будет дан 24 января – в этот день по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Свято-Троицком храме города Орла будет отслужена панихида по жертвам расказачивания и красного террора.

«24 января исполняется 101 год со дня издания Оргбюро ЦК РКП(б) «Циркулярного письма ЦК об отношении к казакам», которое проложило начало страшному и кровопролитному периоду в истории нашей страны», — так объяснили выбор даты в митрополии.

Кроме того, 26 января в Ливнах пройдет традиционный крестный ход в память о погибших казаках, репрессированных и их семьях. Старт шествие возьмет от Свято-Сергиевского кафедрального собора.

«Расказачивание проводилось большевиками в ходе Гражданской войны и сопровождалось массовым террором и репрессиями против казачества как социальной и культурной общности, массовыми расстрелами, захватом заложников, сожжением станиц, разорением имущества казаков, — считают в митрополии. — В конечном итоге оно вылилось в массовый красный террор и репрессии против казаков, священнослужителей, крепких крестьян».

ИА «Орелград»

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