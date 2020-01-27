В Орле театр кукол отремонтируют за 258 млн рублей

27.1.2020 | 15:35 Новости, Общество

Большая часть средств поступит из федерального бюджета.

Правительство Орловской области приняло решение о подготовке и реализации в 2020-2021 годах инвестиций из регионального бюджета в объект капитального строительства. Речь идет о реконструкции здания бюджетного учреждения культуры «Орловский театр кукол».

Общий объем финансирования составит 258,3 миллиона рублей. Из них 8,3 миллиона рублей будут направлены на проведение проектно-изыскательских работ. Кстати, эту сумму в 2020 году должен оплатить областной бюджет. В дальнейшем из региональной казны выделят еще 2,5 миллиона рублей, а вся оставшаяся сумма поступит из федерального бюджета.

Функции заказчика правительство возложило на предприятие «Орелгосзаказчик». Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 2022 год. Отреставрированный театр будет рассчитан на 250 мест. Добавим, что губернатор Андрей Клычков возложил контроль на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Дениса Блохина.

Напомним, в прошлом году следствие предъявило этому чиновнику обвинение в рамках уголовного дела о причинении крупного материального ущерба бюджету региона при ремонте стадиона имени Ленина в Орле.

ИА «Орелград»

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