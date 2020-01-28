Горсовет рассмотрит вопрос о льготах на маршрутки

Городской парламент подготовил проект важного решения.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, 30 января в Орле состоится 63-е заседание городского парламента. В повестку дня включен вопрос о льготах для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок областной столицы. Проект этого документа на рассмотрение депутатов был внесен главой администрации города Орла.

Он предусматривает установление льготы в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 31 календарный день. Речь идет о так называемом билете по форме № 4, установленной «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Планируется, что льготу получат следующие категории граждан:

пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистрированные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов;

учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла;

студенты очных отделений высших учебных заведений, находящихся на территории города Орла.

Стоимость проездного для них составит 450 рублей, но его действие будет ограничено 50 поездками. Если решение будет принято, то оно будет действовать до 31 декабря 2020 года.

ИА «Орелград»