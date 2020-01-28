Крымову оштрафовали за игнорирование молодежного движения

Чиновнице придется выплатить 5000 рублей

Мировой судья Советского района оштрафовал члена правительства Орловской области — руководителя департамента образования Татьяну Крымову на 5000 рублей. Она нарушила порядок рассмотрения обращений граждан.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в надзорное ведомство пожаловался представитель одного из молодежных движений. Он направлял Крымовой обращение, но чиновница ответила на него с опозданием в 53 дня.

Зампрокурора области возбудил против Крымовой дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения суд вынес решение о штрафе. Постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»