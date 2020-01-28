Орловец зашел в соцсеть из тюрьмы и поплатился

Его признали виновным в оправдании терроризма

Суд вынес приговор в отношении заключенного исправительной колонии №2 (ИК-2) Орловской области — той самой, где осужденные устраивали пир под кличем «Жизнь ворам». За решеткой мужчина сумел совершить еще одно преступление — оправдать терроризм, сообщили в прокуратуре региона.

Заключенный зашел в соцсеть «ВКонтакте» со смартфона и разместил видеозапись с признаками пропаганды терроризма. На ролик обратила внимание ФСБ, и против мужчины завели уголовное дело.

Суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима, наложив двухлетнее ограничение свободы и трехлетний запрет на администрирование страниц в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.

Кстати, начальника отряда ИК-2 наказали за то, что заключенные пользуются смартфонами. Напомним, они входят в список запрещенных на территории исправительных учреждений предметов.

ИА «Орелград»