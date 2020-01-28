В Орловской области лучшие работники получат по 10 тысяч рублей

28.1.2020 | 7:17 Новости, Экономика

Средства на поощрение будут выделены из областной казны.

Правительство Орловской области установило на 2020 год размер единовременного денежного поощрения людям, удостоенным наград регионального значения. Речь идет о тех гражданах, которые удостоены почетных отраслевых званий по решению правительства. Напомним, они появились несколько лет назад, а список — довольно длинный.

Так, денежные поощрения получат люди, удостоенные звания «Почетный машиностроитель Орловской области» и «Почетный работник пищевой индустрии Орловской области». Также поощрения получат почетные работники промышленности, образования, науки и высшей школы, сельского хозяйства, социальной защиты населения, муниципальной службы, культуры, строительства, ЖКХ, энергетики, экологии, экономики, здравоохранения и других отраслей.

По сравнению с прошлым годом размер поощрения не изменится и составит 10 десять тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2020 год

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