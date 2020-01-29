Чиновники рассказали, сколько денег они потратили на предпенсионеров

Вопросы переобучение предпенсионеров обсудили в правительстве области.

Как сообщает областное управление труда и занятости, на заседании правительства Орловской области были обсуждены итоги реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Напомним, обучение проходит в рамках национального проекта «Демография», а оплачивает его бюджет.

Согласно приведенной статистике в 2019 году план был выполнен на 250 процентов. За год направление на обучение получили 737 предпенсионеров, причем почти 200 человек прошли его дистанционно. Государству «бесплатное обучение» обошлось в 10,3 миллиона рублей.

«Главная цель проекта была достигнута — подавляющее количество прошедших профобучение граждан (95 процентов) нашли работу или (если обучались от организации), сохранили свое рабочее место, — сообщили в управлении. — Граждане предпенсионного возраста учились на бухгалтеров, специалистов по информационным ресурсам, осваивали документационное обеспечение работы с персоналом, флористику, сметное дело в строительстве, государственное и муниципальное управление и другие профессии и специальности, необходимые им для скорейшего трудоустройства или для сохранения своего рабочего места».

Впрочем, в прошлом годы вскрылись и проблемы при реализации данного проекта. Например, было отмечено, что «компенсация расходов на обучение далеко не всегда является для работодателя рычагом для активных действий». Речь идет о механизме, при котором работодатель за свой счет обучает предпенсионера, а затем из бюджета ему компенсируют понесенные на это расходы. Однако практика показала, что «для бизнеса, в особенности малого, отвлечение средств из оборота на эти цели зачастую оказывается настолько сложным, что он готов отказаться от участия в проекте».

Также на заседании было отмечено, что с 2020 года участники программы «помолодеют» до 50 лет. Кроме того, добавлена возможность оплаты проезда и проживания граждан в процессе прохождения профессионального обучения.

ИА «Орелград»