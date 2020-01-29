Рассмотрено дело о страшном ДТП под Орлом

Виновник аварии получил реальный срок заключения.

Уголовное дело о смертельном ДТП было рассмотрено судом Орловского района. Перед ним предстал водитель, который был признан виновным в гибели одного человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Авария произошла под Орлом. Около девяти часов вечера осужденный на личном автомобиле «Дэу Нексия» двигался по трассе Орел – Тамбов. Он выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности своего маневра, при этом превысил скорость.

В результате произошло лобовое столкновение его автомобиля со встречным ВАЗ-211440. Женщина, находившаяся в салоне отечественной легковушки в качестве пассажира, от полученных травм скончалась. Водитель ВАЗа и еще один пассажир этой машины получили серьезные ранения, в частности, множественные переломы и сотрясение головного мозга.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он полностью согласен с ним. Он также заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»