Рассмотрено дело о страшном ДТП под Орлом

29.1.2020 | 7:02 Новости, Происшествия

Виновник аварии получил реальный срок заключения.

Уголовное дело о смертельном ДТП было рассмотрено судом Орловского района. Перед ним предстал водитель, который был признан виновным в гибели одного человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Авария произошла под Орлом. Около девяти часов вечера осужденный на личном автомобиле «Дэу Нексия» двигался по трассе Орел – Тамбов. Он выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности своего маневра, при этом превысил скорость.

В результате произошло лобовое столкновение его автомобиля со встречным ВАЗ-211440. Женщина, находившаяся в салоне отечественной легковушки в качестве пассажира, от полученных травм скончалась. Водитель ВАЗа и еще один пассажир этой машины получили серьезные ранения, в частности, множественные переломы и сотрясение головного мозга.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он полностью согласен с ним. Он также заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования