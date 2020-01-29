В Мценске ночью потушили дом

29.1.2020 | 11:37 Новости, Происшествия

Пострадавших нет

В Мценске в ночь на 29 декабря едва не сгорел дом на двух хозяев. Детали происшествия сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал на телефон 101 поступил в 02.11 с улицы Стрелецкая слобода. Огонь уничтожил деревянное потолочное перекрытие в районе дымоходной печи. Первый этаж оказался закопчен.

«Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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