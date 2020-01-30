Орловчанка поссорилась с подругой и украла ее телефон

Женщину задержали в другом регионе

Полиция раскрыла кражу телефона у жительницы Ливенского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Жертвой своей подруги оказалась жительница Ливенского района. В день преступления у нее гостила подруга. Дамы выпили и поссорились. Гостья стала искать свои документы и прихватила телефон хозяйки жилья, несмотря на ее просьбы оставить устройство.

«Потерпевшая сначала думала, что знакомая возвратит устройство, но спустя несколько дней обратилась за помощью в полицию. Полицейские установили, что предполагаемая подозреваемая — 28-летняя гражданка — временно уехала из Орловской области и отправилась работать в другой город», — указано в сообщении.

Однако правосудие настигло грабительницу. Она не стала отпираться и призналась, что продала телефон. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, а устройство вернули владелице.

ИА «Орелград»