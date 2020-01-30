Орловские скверы остались без паспортов

Поэтому подрядчик не может в них убраться

Несколько орловских общественных территорий не убираются, потому что у них нет технических паспортов. Об этом заявил и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на планерке в администрации Орла 29 января.

Тему плохой уборки скверов и парков поднял мэр Василий Новиков. По его мнению, подрядчик — ИП Утина Н.С. — плохо справляется со своими обязанностями. Регулярно остаются без внимания площадь Содружества, сквер Орловских партизан, сквер им. Л.Н. Гуртьева и Разградский парк.

Узнав, что у скверов нет паспортов, глава администрации Александр Муромский поручил скорее с этим разобраться. Пока территории убирают сотрудники «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»