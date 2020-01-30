С орловцев принудительно взыскали 2 млрд рублей

Сумма взысканных в регионе долгов за год увеличилась на 100 миллионов.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, в регионе за 11 месяцев 2019 года с должников по исполнительным производствам принудительно было взыскано более 2,25 миллиарда рублей. Для сравнения, это чуть менее половины годового бюджета города Орла. Отмечается, что все эти средства уже переданы взыскателям. Причем 760 миллионов рублей было передано в бюджеты различных уровней. Кстати, показатель 2019 года на 100 миллионов рублей превысил параметры года предыдущего.

«В результате проведенных исполнительных действий за 11 месяцев 2019 года окончено и прекращено более 250 тысяч исполнительных производств, что на 9,2 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, — сообщили в УФССП. — При этом необходимо отметить, что 73 процента, или более 180 тысяч исполнительных производств окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов».

В ведомстве уточнили, что в минувшем году за отчетный период в целом количество возбужденных исполнительных производств увеличилось на 35 тысяч единиц. Их общее количество превысило 318 тысяч. То есть должников в регионе стало больше. Также отмечается, что основная часть приходится на исполнительные производства о взыскании штрафов ГИБДД, кредитной задолженности и налоговых платежей.

ИА «Орелград»