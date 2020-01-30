В Орле девушка сколотила наркобанду

Более 35 лет колонии получили наркодельцы, орудовавшие в Орловской области.

Дело о сбыте наркотических средств рассмотрел Свердловский районный суд. Перед ним предстало криминальное трио – девушка 1997 года рождения и двое молодых людей, 1991 и 1993 года рождения. Судя по назначенным наказаниям и ролям в преступной группе, заправляла всем представительница слабого пола.

Как сообщили в райсуде, подсудимые нашли поставщиков наркотиков в интернете. Связались с ними и договорились об оптовых поставках. Сами же фасовали наркотики, после чего закладывали их в тайниках, расположенных не только в Орле, но и в Мценске и Змиевке. Поскольку дельцы попались в Змиевке, там их и судили.

«Движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления с целью получения материальной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств, подсудимые согласились на «легкий заработок», взяв на себя роль «закладчиков» наркотических средств, — пояснили в районном суде. — В целях конспирации своей преступной деятельности по сбыту наркотических средств участники преступной группы общались между собой, а также с приобретателями наркотических средств через программы-мессенджеры под вымышленными (виртуальными) именами».

Подсудимые понесли строгое наказание. Так, девушка получила 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее парни-подельники получили 11,5 и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, у них еще есть право обжаловать вердикт.

«Транспортное средство, являющееся средством совершения преступления, принадлежащее одному из фигурантов уголовного дела, конфисковано и обращено в доход государства», — добавили в райсуде.

ИА «Орелград»