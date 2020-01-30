В Орле изменят закон о «детях войны»

В Орловской области «детям войны» вдвое увеличат выплаты.

Орловские парламентарии рассмотрят проект изменения регионального закона «О Детях войны Орловской области». Документ уже внесен на рассмотрение депутатов облсовета, а вопрос включен в повестку дня ближайшей сессии.

Согласно действующей редакции закона, «детям войны» полагается ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 500 рублей. Финансирование берет на себя региональный бюджет. В бюджет 2020 года тоже была включена сумма, исходя из указанного размера выплаты, а именно 1,05 миллиона рублей.

Однако власти решили увеличить ее вдвое – до 1000 рублей. Для этого потребуется внести поправки не только в закон о «детях войны», но и в закон о бюджете. Кстати, финансовые поправки также будут рассмотрены на ближайшем заседании облсовета. По подсчетам властей, увеличение размера выплат потребует дополнительных расходов в сумме 2,15 миллиона.

Напомним, закон «О Детях войны Орловской области» был принят в 2016 году. Этот статус предоставляется гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющим место жительства на территории Орловской области,

ИА «Орелград»