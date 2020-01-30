В Орле на улице грабители отняли у мужчины более 1 млн рублей

Вынесен приговор в отношении особо опасного грабителя.

Как сообщает Заводской районный суд, вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным по ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере).

Суд установил, что мужчина действовал не один, а с подельником. Последний объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как следует из материалов дела, преступники узнали, что в определенный день в определенном месте на улице Орла местная жительница должна передать своему знакомому крупную сумму денег.

Подельники спланировали хищение. Объявленный в розыск злоумышленник напал на одного из потерпевших, ударил его кулаком по лицу и отнял пакет, в котором находилось более одного миллиона рублей. В это же время подсудимый напал на второго потерпевшего, ожидавшего в автомобиле, и распылил ему в лицо «раздражающее перцовое вещество из газового баллончика «Средство для самообороны «ШОК». После этого преступники скрылись с места преступления.

В суде подсудимый свою вину не признал и заявил, что его оговаривают. Однако суд посчитал вину доказанной. Кроме того, был учтен рецидив преступлений – ранее мужчина уже был судим. В результате ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор Заводского районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»