В Орле придумали, как выполнить послание Путина

Поручения президента в Орле будут выполнять по плану.

Орловский облсовет народных депутатов разработал проект плана по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Напомним, оно прозвучало 15 января 2020 года, после чего правительство страны в полном составе ушло в отставку. Кроме того, президент поставил ряд задач, которые власти регионов обязаны решить на местах.

В Орловской области для этого будет принят специальный план, утвердить который предполагается уже на ближайшем заседании областного парламента. На данный момент он состоит из 32 пунктов. Ответственными за выполнения мероприятий станут все профильные парламентские комитеты.

Под пунктом 1, вполне объяснимо, значится направление в Госдуму постановления Орловского облсовета «О поддержке проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Кроме того, орловские парламентарии направят в Госдуму обращение с призывом принять федеральный закон «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». По их мнению, это особенно важно сделать в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также запланировано рассмотрение информации правительства Орловской области «о принимаемых с целью улучшения демографической ситуации мерах по увеличению реального благосостояния граждан, проживающих в регионе».

Кроме того, депутаты планируют регулярно заслушивать отчеты чиновников по ряду других направлений, обозначенных Владимиром Путиным в своем послании. Например, внимание обещают уделить обеспечению инженерной инфраструктурой участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Напомним, в Орле данный вопрос не решается годами, и совсем недавно суд Советского района вынес решение, обязывающее администрацию города оборудовать землю для многодетных необходимыми коммуникациями. Словом, по данному вопросу пока послание президента в Орле исполняет только суд.

Также парламентарии рассмотрят вопросы о понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, об изменении регионального закона о статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки, об эффективности взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, о реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности Орловской области и другое.

ИА «Орелград»