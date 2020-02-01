Под Орлом закончилось место на кладбищах

1.2.2020 | 13:28 ЖКХ, Новости

Ливны столкнулись с дефицитом мест для захоронений.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопрос об организации похоронного дела был рассмотрен на заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Перед ними выступил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сергей Барыбин. По его словам, в настоящее время на Заливенском, Беломестненском и Черкасском кладбищах нет участков для новых захоронений. Поэтому в 2019 году на этих кладбищах производились исключительно подзахоронения умерших в семейные (родовые) захоронения.

«Сумма затрат на содержание кладбищ в 2019 году составила 996,6 тысячи рублей, — рассказал Сергей Барыбин. — Работы по благоустройству и текущему содержанию мест захоронений на территории города Ливны осуществляло МУКП «Ливенское» в рамках муниципальных контрактов: это работы по ручной и механизированной расчистке дорог, подъездов и проходов от снега, очистка территорий городских кладбищ от мусора с последующим вывозом».

Он также отметил, что в 2019 году инвентаризация захоронений, произведенных на общественных кладбищах города, не проводилась. Согласно местной правовой базе, она должна проводиться не реже одного раза в 15 лет. Впрочем, такие мероприятия в городе все-таки проведут.

«В настоящее время изучаются предложения коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по инвентаризации кладбищ», — подытожил Сергей Барыбин.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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