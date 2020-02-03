Дива инстаграма Погребняк поработала в Орле на мусоросортировочном заводе

Сегодня, 3 февраля, на «мусорном» заводе орловского полигона побывали известные блогеры. Экскурсию для них проводил лично глава «ЭкоСити» Юрий Парахин.
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Пожалуй, самой яркой из гостей оказалась звезда Instagram Мария Погребняк. Причем приехала она не просто развлечься, а по делу. Мария снимает передачу о том, как стала любимицей миллиона подписчиков соцсети. На полигоне в Орле Погребняк посмотрела линию переработки, испытала шок от нашего вечно горящего полигона и даже постояла несколько минут «на ленте», сортируя орловский мусор.
Комментарии подписчиков под этим постом полярны: кто-то упрекает звезду за яркий макияж, неподобающий обстановке, и пишет, что данное мероприятие – лишь очередной способ попиариться. Другие заступаются за Марию: дескать, если каждый из нас хоть пять минут будет сортировать мусор, мир станет гораздо чище.
Напомним, Мария Погребняк – супруга известного российского футболиста Павла Погребняка, нападающего клуба «Урал», бывшего игрока сборной России по футболу.
ИА «Орелград»