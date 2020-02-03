Дива инстаграма Погребняк поработала в Орле на мусоросортировочном заводе

Сегодня, 3 февраля, на «мусорном» заводе орловского полигона побывали известные блогеры. Экскурсию для них проводил лично глава «ЭкоСити» Юрий Парахин.

Пожалуй, самой яркой из гостей оказалась звезда Instagram Мария Погребняк. Причем приехала она не просто развлечься, а по делу. Мария снимает передачу о том, как стала любимицей миллиона подписчиков соцсети. На полигоне в Орле Погребняк посмотрела линию переработки, испытала шок от нашего вечно горящего полигона и даже постояла несколько минут «на ленте», сортируя орловский мусор.

Комментарии подписчиков под этим постом полярны: кто-то упрекает звезду за яркий макияж, неподобающий обстановке, и пишет, что данное мероприятие – лишь очередной способ попиариться. Другие заступаются за Марию: дескать, если каждый из нас хоть пять минут будет сортировать мусор, мир станет гораздо чище.

Напомним, Мария Погребняк – супруга известного российского футболиста Павла Погребняка, нападающего клуба «Урал», бывшего игрока сборной России по футболу.

ИА «Орелград»