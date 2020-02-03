В двух шагах от школы под Орлом сбили девушку

2 февраля на 205 километре автодороги Калуга – Орёл произошло ДТП. Днем, в 15.05, 49-летняя женщина сбила двадцатилетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла в районе Жилинской средней школы, что на Плодово-ягодной станции. Несмотря на близость учебного заведения данная «зебра» до сих пор не оборудована светофором или лежачими полицейскими.

Предварительно установлено, что водитель «Киа» двигалась со стороны деревни Плещеево и допустила наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по зебре. Пострадавшая госпитализирована с травмами.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА Орелград