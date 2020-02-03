В орловском горсовете задумались о «национализации» управляющих компаний?

30 января на сессии Орловского горсовета среди прочего зашла речь о проблемах, возникающих в сфере управления многоквартирными домами. Причем вопрос прозвучал в несколько неожиданном ракурсе.



— Не секрет, что сейчас федеральными органами власти и, в частности, Госдумой, рассматривается законопроект о переводе сферы управления жилым фондом под государственный контроль. Частных управляющих компаний, возможно, скоро не будет, а произойдет, скажем так, огосударствление этого сектора, — заявил депутат Евгений Косогов.

Он же попросил вынести обсуждение данной темы на февральское заседание профильного комитета горсовета. И коллеги его поддержали. Вдобавок предложили заслушать отчёт администрации города и управляющих о работе в сфере управления жилым фондом Орла в 2019 году. А также – взять за правило заслушивать ежегодный отчёт УК перед депутатами.

К слову, на данный момент, пока частные УК еще не перешли в «госсобственность», вряд ли и у муниципального парламента есть полномочия обязать директоров УК перед ними отчитываться. Разве что в части управления муниципальным же жилфондом, собственником которого является город.

Да и вообще, некий «законопроект», о котором говорит депутат Косогов, — не такой уж «не секрет». Во всяком случае, сходу найти подобный законопроект на сайте профильного комитета Госдумы нам пока не удалось. Не исключено, что г-н Косогов слишком буквально озвучил некие настроения, витающие в стенах Госдумы. Но, думается, говорить о возврате сферы управления жилфондом государству преждевременно. Разве что в части создания УК для так называемых брошенных домов? Однако наш же орловские опыт по созданию «Северной-1», или той же «Перспективы» ясно дает понять, что дело это дело убыточное хотя, разумеется, социально значимое. Не исключено, что дело обстоит в менеджменте этих проектов. «Социальное» воспринимается как «убыточное», но знак равенства здесь ставить нельзя. Жители также платят за содержание своих домов.

Что именно имеют в виду орловские депутаты, говоря о «огосударствлении» сферы управления домами, мы узнаем, видимо, на ближайшем заседании комитета горсовета по ЖКХ.

ИА Орелград