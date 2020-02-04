Директора УК будут судить за упавшую на ребёнка сосульку

СК завершил расследование дела

Следственный комитет Орловской области передал в суд уголовное дело против директора мценской управляющей компании. Его обвиняют в оказании небезопасных услуг, сообщили в ведомстве.

18 января 2019 года с крыши многоэтажки, которой управляла УК обвиняемого, упала наледь. Глыба травмировала 11-летнего ребенка — мальчика госпитализировали с переломом ключицы.

Контролирующие органы не раз предупреждали УК о необходимости чистить крышу, однако директор игнорировал требования. Теперь он предстанет перед судом.

ИА «Орелград»