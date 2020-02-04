Две школы Орла ушли на карантин

4.2.2020 | 9:21 Новости, Образование

Занятия приостановлены еще в 16 учреждениях

В школах №12 и №13 Орла объявлен карантин из-за высокой заболеваемости учеников, сообщила пресс-служба администрации города. Занятия приостановлены со вторника, 4 февраля.

Кроме того, отдельные классы отправлены на карантин в школах №№2, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 51, гимназиях №№19 и 34, лицеях №№21, 22 и 40.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Орловской области 4000 человек заболели вирусными инфекциями. Из них 60% — дети до 14 лет.

ИА «Орелград»

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