Ни денег, ни авто: полиция «накрыла» банду мошенников

Более трехсот человек лишились своих автомобилей из-за деятельности преступной группы.

Мошенники действовали под видом владельцев автосалонов. В Орле, Белгороде, Курске и Москве предлагали быстро продать авто. А потом – испарялись.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Злоумышленники действовали с 2017 года на территории ряда городов ЦФО. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались. В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег».

Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск.

ИА «Орелград»