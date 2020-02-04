Орловский пенсионер отдал 144 тысячи рублей, чтобы выиграть приз

Мужчина стал жертвой недобросовестных организаторов маркетинговой акции.

Любопытное дело о защите прав потребителя рассмотрел суд в Мценске. И иском обратился местный житель, пожилой человек. Он указал, что с начала 2015 года на его адрес почтой приходили каталоги, по которым он периодически заказывал товары для быта и хозяйства.

В декабре 2018 года он узнал, что стал участником некой маркетинговой акции. Более того, ему прислали письмо с «поздравлением»: дескать, он выиграл денежный приз в размере 2,5 миллиона рублей и две премии в размере 200 и 300 тысяч рублей. Естественно, организаторы поставили условия – для получения «выигрыша» победителю требовалось заказать очередной товар по каталогу.

«Истец поверил в свой выигрыш, поскольку ответчик — юридическое лицо, регулярно проводит маркетинговые акции для поощрения клиентов с вручением денежных призов, — говорится в сообщении районного суда. — В одном из писем ответчик сообщил истцу, что приз может быть им получен по месту жительства при участии фотографа, который сделает фотоснимок победителя акции для каталога. Перечисленными действиями ответчик оказал сильное психологическое давление, он был введен в заблуждение».

Пенсионер был убежден, что стал победителем акции. В иске он указал, что из-за этого «находился в стрессовом состоянии, страдал бессонницей, повышенным артериальным давлением, у него повысился сахар в крови». Из своей скудной пенсии он продолжал выделять средства на оплату товаров. В результате с марта 2015 года по декабрь 2018-го он заплатил более 144 тысяч рублей.

Однако приза он так и не получил. Оказалось, что таких «победителей» было немало. И по условиям акции главный денежный приз получал тот клиент, который заказал товаров на самую большую сумму. Впрочем, эти условия были напечатаны мелким шрифтом и без пробелов, в отличие от сообщений о том, что пенсионер выиграл приз. Пожилой мужчина попросту их не заметил.

В суде он потребовал взыскать с юридического лица в его пользу обещанный денежный приз в сумме 2,5 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, а также штраф в размере 50 процентов от суммы удовлетворенных требований.

Суд требования удовлетворил частично. Он пришел к выводу, что информация об акции не соответствовала требованиям российского законодательства о рекламе и защите прав потребителя. Условия были «изложены в труднодоступных местах, выполнены однообразным мелким шрифтом без каких-либо выделений и пробелов, что с учетом преклонного возраста истца не позволило ему должным образом оценить соответствие действительности заголовков, напечатанных крупным шрифтом, а также вероятность действительного получения обещанных денежных средств».

Кроме того, термин «победитель» в данном случае противоречил общепринятому значению этого слова, поскольку «означал выбор клиента организатором среди других клиентов для отправки документов, при получении которых ему предоставлялась возможность участия в акции».

В результате суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штраф в размере 50 процентов от присужденной в пользу истца суммы за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

Что касается «выигрыша», то его по суду пенсионер не получит. Сразу две судебные инстанции, рассматривавшие по очереди это дело, пришли к выводу, что «сертификат победителя, представленный истцом, не являлся финансовым документом и не гарантировал получение денежного приза, что подтверждалось условиями акции».

ИА «Орелград»