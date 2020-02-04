Рыбаков взъелся на частную дорогу к дому главы Орловского района

Парахин ответил депутату по делу

На днях ряд орловских СМИ опубликовали видеоролик: красивый особняк, расположенный в сосновом бору, к нему – дорога, причем с хорошим асфальтом. Все это – на фоне привычной орловской разрухи, в том числе дорожной. Авторы видео утверждают, что в данной местности этот дом – единственный, к которому проложен качественный асфальт. Дом принадлежит главе Орловского района Юрию Парахину.

Первым политиком, кто публично отреагировал на данное видео, стал депутат областного совета Виталий Рыбаков. Он заявил, что якобы некие местные жители попросили его разобраться, «за чей счёт проводились работы и были установлены столбы со светодиодным освещением».

Рыбаков подал соответствующий запрос в прокуратуру. А пока прокуроры думают, что ответить, Юрий Парахин сказал все сам.

— Я действительно проживаю в доме, который был показан в сюжете, что я, кстати, никогда и не скрывал, — написал глава района на свой страничке в соцсети. – Но содержание этого видеосюжета может сформировать ошибочное мнение зрителей о том, что показанная дорога и освещение вдоль нее были построены за счет бюджетных средств.

Парахин заявил, что дорога и освещение вдоль нее были обустроены за счет средств дольщиков коттеджного поселка «Мечта», и что оплата за освещение дороги также производится не из бюджетных средств. «Источники средств на строительство, покупку и содержание имущества, которым я владею и пользуюсь, я декларировал и готов официально подтвердить вплоть до копейки, — пишет он. — Этот дом, как и другое имущество, которым я владею и пользуюсь, я указал при подаче сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Активность депутата Рыбакова глава района связал с предстоящими выборами. При этом отметив, что Рыбаков прекрасно осведомлен о том, кто и на что строил дорогу, но пытается «лепить» сенсации на ровном месте исключительно ради собственного пиара», что «не делает чести ни одному политику».

К слову сказать, этот самый политик – Виталий Рыбаков – с завидной регулярностью поднимает на рабочих совещаниях в администрации г.Орла вопрос о ремонте улицы Городской. Которая, среди прочего, ведет к стройбазе «Лесоторговая», аффилированной с Рыбаковым.

ИА «Орелград»