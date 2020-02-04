Суд оценил жизнь Яны Савчук в 100 тысяч рублей

Именно такую сумму отсудил отец убитой девушки у МВД.

Кстати, изначально Александр Савчук требовал в качестве компенсации морального вреда пять миллионов рублей. «Зона права» со ссылкой на адвоката Сергея Локтева сообщила, что истец намерен обжаловать решение суда.

«Суд в 50 раз снизил сумму компенсации, которую мы просили в исковом заявлении. Безусловно, мы будем обжаловать это решение», — приводит «Подъем» высказывание Локтева. По его словам, представитель МВД не признал иск — мол, Александр Савчук лично не приезжал и не «поговорил по-мужски» с сожителем дочери до того, как тот ее убил.

Напомним, в ноябре 2016 года Яна Савчук пожаловалась участковому Наталье Башкатовой на угрозы убийством со стороны сожителя. Сотрудница полиции была в курсе, что мужчина ранее был судим и склонен к насилию. Вместо того чтобы помочь девушке, участковый заявила: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!». Через несколько минут после её отъезда мужчина убил Савчук.

В июле прошлого года суд приговорил Башкатову к 2 годам колонии за халатность. Бочков отбывает длительный срок за убийство бывшей возлюбленной.

ИА «Орелград»