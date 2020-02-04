В Мценске уличным торговцам пригрозили санкциями

Власти райцентра предупредили о крупных штрафах за торговлю с рук.

Администрация города Мценска предупредила местных жителей и заезжих чиновников о возможном наказании за несанкционированную торговли на территории райцентра. Согласно распространенной мэрии информации, борьба с этим явлением идет уже много лет. Однако места стихийной торговли «продолжают функционировать, а псевдопредприниматели продолжают совершать противоправные действия, тем самым создают условия недобросовестной конкуренции».

В мэрии даже назвали наиболее популярные несанкционированные «рынки». В прошлом году они были расположены на улице Машиностроителей около домов №№ 2 и 4 и на улице Тургенева около домов №№ 100 и 102. Власти подчеркнули, что в городе постоянно действует рабочая группа, в состав которой входят работники администрации, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и налоговики.

«Данной группой проводятся регулярные рейды по выявлению мест несанкционированной торговли и пресечению данных нарушений, — говорится в сообщении мэрии. — В 2019 году рабочей группой было проведено 35 рейдов. По результатам работы было составлено 29 протоколов об административном правонарушении».

Подобные рейды будут проводиться и в 2020 году. Власти райцентра напоминают, что штрафы за несанкционированную торговлю составляют от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 15 тысяч – для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. Также всем «стихийным торговцам» было предложено легализоваться. По мнению властей, на территории города достаточное количество мест на официальных рынках и ярмарках.

ИА «Орелград»