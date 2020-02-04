В Орле школьников отправили на скамью подсудимых

В областном суде прошло необычное заседание

В Орловском областном суде прошло учебное заседание, всеми участниками которого стали школьники. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Познаю мир правосудия».

Школьники исполнили роли прокурора, потерпевшей, свидетелей, подсудимых, адвокатов, секретаря, присяжных и судей. Только сам процесс вел профессиональный судья. Перед началом заседания председатель облсуда Елена Суворова пожелала участникам успехов.

Рассматриваемое «дело» касалось кражи с незаконным проникновением в жилище. На скамье подсудимых оказалось двое школьников, решить судьбу которых предстояло присяжным.

«Ребята поначалу вели себя немного скованно, но потом по-настоящему вошли в свои роли и разыгрались, даже был объявлен трехминутный перерыв для согласования позиции подсудимого с адвокатом, которая в ходе судебного процесса поменялась», — указано в сообщении.

Подсудимые признали свою вину, а присяжные вынесли вердикт — виновны. К одному из «преступников» коллегия проявила снисхождение.

ИА «Орелград»