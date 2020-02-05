Клычков назвал Орловщину родной и предложил изменить правила ремонта дорог

5.2.2020 | 16:04 Новости, Общество

Губернатор хочет дать подрядчикам «двух-трехлетние торги».

В администрации Орловской области прошло совещание по вопросам ремонта и содержание автомобильных дорог региона. Основным докладчиком выступил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Денис Блохин, который является фигурантом уголовного дела о причинении бюджету многомиллионного материального ущерба.

Как сообщает со ссылкой на этого чиновника пресс-служба губернатора, бюджет Дорожного фонда Орловской области составляет 5,6 миллиарда рублей, причем регион ожидает, что в конце первого полугодия этот бюджет еще подрастет за счет федеральных вливаний. На ремонт и реконструкцию дорог в этом  году предусмотрено 3,2 миллиарда рублей.

«Денис Блохин подчеркнул, что основным заказчикам работ поставлена задача осуществить проверки и наличие дорожно-строительных материалов и договоров на их поставку у подрядчиков под программу 2020 года», — подчеркнула пресс-служба губернатора.

Не менее любопытным оказалось и выступление губернатора. Так,  Андрей Клычков «предложил обсудить вопрос перехода к 2-3 годичным торгам, чтобы подрядчик был готов и рассчитывал работать на долгосрочную перспективу».

Кроме того, чиновник, который приехал в Орел из Москвы по велению сверху, по сути назвал Орловскую область родной, что автоматически налагает на него повышенную моральную ответственность перед местными жителями.

«Плотное взаимодействие и желание работать на благо родной области должно разрешить все возникающие проблемы», — цитирует Клычкова его пресс-служба.

Добавим, что на совещании был затронут и вопрос «ровности дорог». В частности, было заявлено, что с этого года  «продольная ровность дорог будет оцениваться с помощью европейской методики IRI». Причем сообщается, что для этих целей уже приобретена специальная лаборатория.

ИА «Орелград»

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