В Орле «экстремист» предстал перед судом и отделался испугом

Дело «экстремистской направленности» рассмотрели в Орле.

Как сообщает прокуратура Орловской области, перед судом Железнодорожного района предстал житель областной столицы. Его обвинили в совершении административного правонарушения по «экстремистской» статье. Он был разоблачен совместными усилиями прокуратуры и УМВД России по Орловской области.

Вина молодого человека выразилась в том, что он «опубликовал в социальной сети в свободном доступе видео, содержание которого направлено на унижение группы лиц по признакам национальности, расы, происхождения».

Уголовного преследования орловский «экстремист» избежал. Статью ему нашли в КоАП РФ – это статья 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности…)

Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данное постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»