В Орле «Лыжню России» перенесли на 29 февраля

Причина понятна — нет снега

Орловский этап всероссийской гонки «Лыжня России» перенесли на 29 февраля, сообщила пресс-служба правительства Орловской области. Решение принято из-за погодных условий и отсутствия снега.

«Лыжня России» пройдет в Медведевском лесу. Старт гонки намечен на 12 часов, за полчаса до этого начнется церемония открытия. Участников ждут дистанции на 1, 3, 5 и 10 км. Ожидается, что в «Лыжне России» примут участие 2000 орловцев — студенты, школьники, трудовые коллективы и любители лыжного спорта.

Чтобы поучаствовать в «Лыжне России», нужно пройти комиссию. Она будет работать с 25 по 28 февраля с 10:00 до 18:00 в СШОР №10 (ул. Маринченко, 9б). Победителей и призеров ждут медали, дипломы и кубки.

ИА «Орелград»