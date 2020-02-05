В Орле зарегистрирован новый благотворительный фонд

4 февраля, во всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями, в Орле прошла презентация фонда «Содействие».

Учредитель Фонда Татьяна Понамарева рассказала, что базой для работы станет опыт, накопленный в ходе десятилетней работы по программе «Женское здоровье в Орловской области». К слову, в последние годы динамика заболеваемости раком молочной железы только растет: в 2019 году выявлено 495 новых больных. В 2018 таких было почти на сотню меньше.

«Все десять лет Орловская общественная организация «Знание» являлась партнёром данной программы, — рассказала председатель правления орловского общества «Знание» России Татьяна Кононыгина. — Свою задачу в деятельности фонда «Содействие»видим в том, чтобы средствами просветительской, образовательной деятельности донести до граждан всех возрастов региона информацию и знания о сохранении здоровья и профилактике онкологических заболеваний».

Деятельность Фонда будет направлена на развитие благотворительной помощи для онкопациентов и членов их семей.

ИА «Орелград»