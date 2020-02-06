Орловца будут судить за убийство друга. Мужчина сжег труп жертвы

Ему грозит длительное тюремное заключение

Следственный комитет Орловской области передал в суд уголовное дело 28-летнего жителя Мценского района. Он убил односельчанина, вывез его труп и сжег.

Инцидент произошел 13 июля 2019 года в селе Тельчье. Мужчина выпивал с 61-летним односельчанином, и между ними возник конфликт. Тогда орловец взял «деревянные предметы» и жестоко избил соперника. От ударов по голове и туловищу пенсионер скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый на мотоблоке вывез тело погибшего за пределы села и сжег.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По делу утверждено обвинительное заключение.

ИА «Орелград»