СМИ сообщили об обысках в Корпорации развития Орловской области

В мероприятиях участвуют сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Корпорации развития Орловской области, сообщили «Орловские новости». Причины неизвестны.

Силовики работают в кабинете директора учреждения Михаила Панченко. Он возглавляет Корпорацию развития меньше года.

Напомним, после увольнения директора регоператора по обращению с отходами «Зеленая роща» Александра Ворожбита на Корпорацию развития перешли функции руководства мусорной компанией, в офисе которой также проводились обыски.

ИА «Орелград»