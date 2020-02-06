СМИ сообщили об обысках в Корпорации развития Орловской области

6.2.2020 | 14:10 Новости, Общество

В мероприятиях участвуют сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Корпорации развития Орловской области, сообщили «Орловские новости». Причины неизвестны.

Силовики работают в кабинете директора учреждения Михаила Панченко. Он возглавляет Корпорацию развития меньше года.

Напомним, после увольнения директора регоператора по обращению с отходами «Зеленая роща» Александра Ворожбита на Корпорацию развития перешли функции руководства мусорной компанией, в офисе которой также проводились обыски.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования